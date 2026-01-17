Protestolara askeri güç tehdidi

Dış Haberler

ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good'un Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) memurları tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, ICE karşı protestolar devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'daki yerel yetkililerin, gösterileri bastırması ve kamu düzenini sağlaması gerektiğini, aksi halde federal hükümetin devreye girebileceğini söyledi.

Trump, Minnesota’da güvenliğin sağlanması amacıyla, protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokmakla tehdit etti. Minnesota’daki sendika şubeleri ve yerel örgütlerden oluşan bir koalisyon ise ICE şiddetine karşı 23 Ocak Cuma günü bir günlük greve gitme ve eyalet çapında ekonomiyi durdurma çağrısı yaptı.