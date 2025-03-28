Protestolarda hukuki dayanağı olmayan "KİM" uygulaması mı kullanılıyor?

Son günlerdeki protestolarda gençlerin yüzlerinin açtırılarak video kaydı alınması ve daha önce hiçbir polis kaydı olmadığı halde vatandaşların tespit edilip gözaltına alınması, İçişleri Bakanı olduğu dönemde Süleyman Soylu'nun bir Youtube kanalında tanıttığı, yüz tanıma sistemi içeren ve hakkında kanuni düzenleme yapılmamış olan bir uygulama olan "KİM"in kullanıldığına dair şüphe oluşturdu.

Konuyu gündeme getiren Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, "KİM uygulaması mı kullanılıyor?" diye sordu.

Çağlayan Adliyesi'nin önünde gazeteci Fatoş Erdoğan'a açıklamalarda bulunan Şık, "Kişisel verilerin ihlali söz konusu" açıklamada bulundu ve "Buradan İçişleri Bakanına soruyorum: bu uygulamayı kullanıyor musunuz? Kanuni düzenleme olmadan bu uygulamayı nasıl kullandığınızı açıklamalısınız" dedi.

Şık'ın açıklaması şöyle:

"Burada herkes kaygılı ve bekleyiş içinde aile ailelere çocukları, sevdikleri tutuklananlara önce geçmiş olsun diyorum. Ama şunu da belirtmeden edemeyeceğim. İnanın samimiyetle söylüyorum bu bir ajitasyon değil. Bu gencecik arkadaşlarımız bir ülkenin onurunun kendi haysiyetlerinin çiğnenmesine itiraz ettiği için tutuklandılar. Ama kişisel olarak her haysiyetle herhangi bir bağını kuramamış, ülkenin onurunu değil kendi menfaatini düşünen insanlarla da herhalde en iyi yanıtı hapishaneye giderek gösteriyorlar. Kimse enseyi karartmasın diyorum.

Bir kuşkulunu dile getirmek istiyorum. Hatırlarsanız 2023 seçiminden önce Dönemin maalesef İçişleri Bakanlığı yapmış olan Süleyman Soylu bir programda kim isimli emniyetin yaptığı bir uygulamadan bahsetmişti. Fotoğraflar üzerinden yüz tanıma sisteminin çok kısa süre içerisinde kimlik tespiti yapıldığına dönüştü. Ki bu o zaman kanunu düzenleme gerektiren bir şeydi. Ve kanunu düzenlemesi olmadığını söylenince ortadan kalktı. Daha doğrusu konuşulmaz oldu. Şimdi dosyada bir yürüyüşte çekilmiş fotoğrafları üzerinden herhangi bir örgütlülüğü olmamış, daha önce sabıkası olmayan, poliste kaydı olmayan birçok kişinin burada gözaltına alındığını ve talimatlara uyan hakim savcılar tarafından tutuklandığına tanık oluyoruz. Kişisel verilerin gizliliğinin ihlali söz konusudur burada.

Emniyet Müdürlüğü buradan İçişleri Bakanı'na soruyorum: Böyle bir uygulamayı kullanmaya devam ediyor musunuz? Bunun için gerekli kanun düzenleme olmadan bunu nasıl yaptığınızı açıklamanız gerekiyor diye soruyorum ama bir yandan da bu ülkede herhangi bir olumsuzluk hukuk sahibiyle açıklamanın manasızlığının da farkındayım. Eğer burada gerçekten zerre miskal bir hukuk normu olsaydı o arkadaşlarımız değil tutuklanmak gözaltına bile alınmazdı."