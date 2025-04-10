Protestolarda tutuklanan 102 genç hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda tutuklanan gençler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verildi.

25 kişi hakkındaki ev hapsi de kaldırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye edildi. Hoş geldin Berkay Gezgin. Darısı diğer yol arkadaşlarımızın ve gençlerimizin başına..." dedi.