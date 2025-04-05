Protestolarda tutuklanan öğrencilerin aileleri imza kampanyası başlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla yayılan protestolarda 300'den fazla üniversite öğrencisi tutuklandı veya ev hapsine hükmedildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen gençlerin 3O1'i hala cezaevinde.

Çocuklarının serbest bırakılmasını isteyen ailelerden oluşan 'Anne Baba Dayanışma Ağı', "Çocuklarımız İçin Bir İmza" başlığıyla kampanya başlattı.

Her anımızda aklımız, kalbimiz çocuklarımızda. Biz anne babalar çok iyi biliyoruz yürekleri çocuklarımızla birlikte atan milyonlar var. Bu akşam çocuklarımız için imza kampanyamızı başlatıyoruz. Herkesi bu akşam 21:00’da #ÇocuklarımızİçinBirİmza etiketinde buluşmaya çağırıyoruz. — Anne Baba Dayanışma Ağı (@annebabadayanis) April 5, 2025

Ailelerin 'change.org' üzerinden başlattıkları imza kampanyasında "Her anımızda aklımız, kalbimiz çocuklarımızda. Biz anne babalar çok iyi biliyoruz yürekleri çocuklarımızla birlikte atan milyonlar var. Bu akşam çocuklarımız için imza kampanyamızı başlatıyoruz. Herkesi bu akşam 21:00’da #ÇocuklarımızİçinBirİmza etiketinde buluşmaya çağırıyoruz" ifadeleriyle katılım çağrısı yaptı.