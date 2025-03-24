‘Protestoları tetikleyebilir’

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, dünya basınının da gündeminde. İngiliz The Guardian, İmamoğlu protestolarının “demokrasi mücadelesine dönüştüğüne” dikkat çekerken haberde ““İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına duyulan öfkenin, Erdoğan’a muhalefetin mihenk taşı olduğu” kaydedildi.”

Reuters’ın haberinde “bu kararın, Erdoğan hükümetine karşı ülkenin en büyük protestolarını tetikleyebileceği” kaydedildi. ABD merkezli CNN televizyon kanalı, konuya ilişkin “Türkiye genelinde protestocular toplanma yasağına meydan okurken İstanbul belediye başkanı hapse atıldı” başlığını kullandı. Associated Press (AP) “Tutuklama kararı Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeleri de derinleştiriyor” ifadelerini kullandı.