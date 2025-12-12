Protestonun gücü

Dış Haberler

Günlerdir yolsuzluk karşıtı kitlesel protestolara sahne olan Bulgaristan'da Başbakan Rosen Jelyazkov, görevi bıraktı. Üçlü koalisyon hükümetine başkanlık yapan Jelyazkov'un hükümeti böylece görevde bir yılını dolduramadan dağılmış oldu. Jelyazkov mecliste yapılacak olan güven oylamasından hemen önce kararını açıklarken kitleler de parlamento dışında eylemlerini sürdürüyordu.

HALKIN SESİNİ DİNLEDİ!

Jelyazkov, Parlamento'da yaptığı açıklamada halkın sesini dinlediklerini belirterek, "Hükümete karşı vatandaşların sesini duyuyoruz. Halkın sesi tanrının sesidir" ifadelerini kullandı. Koalisyon hükümetini oluşturan partilerin liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Jelyazkov, "Her yaştan, etnik kökenden ve dinden insanlar gençler hem, yaşlılar istifa lehine seslerini yükselttiler. Bu yurttaşlık duruşu teşvik edilmelidir. Bu nedenle bu sivil enerji desteklenmeli ve cesaretlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

İŞSİZ GENÇLER HUZURSUZ

Öfkeli kitleler çarşamba günü Sofya'da parlamento, hükümet ve cumhurbaşkanlığı binalarının yakınındaki merkezi bir meydanda toplanmıştı. Ülkede kasım ayının sonundan bu yana düzenlenen gösterilerde hükümetin ekonomi politikaları ve yolsuzluk iddiaları protesto ediliyordu.

BÜTÇE TASLAĞI TETİKLEDİ

Gösterileri, protestocuların ülkede oldukça yaygın olan yolsuzluğu gizleme girişimi olarak nitelendirdiği yeni bütçe taslağı tetiklemişti. Hükümet bütçeyi geçen hafta geri çekse de toplumsal öfke giderek alevlenmişti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Rumen Radev, protestoculara destek verdiğini açıklamış ve hükümete istifa ederek erken seçimlere yol açması çağrısında bulunmuştu. Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul ülkesi olan Bulgaristan 1 Ocak'ta Euro Bölgesi’ne katılacak. Yaşanan bu kriz, ülkenin içinde bulunduğu derin sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkede özellikle gençler arasında artan memnuniyetsizlik dikkat çekici. Eski Başbakan Boyko Borissov’un Gerb Partisi üyesi olan Rosen Jelyazkov, Ocak ayından bu yana farklı siyasi yelpazeden aldığı destekle bir azınlık hükümetine liderlik ediyordu. İstifanın ardından ülkede erken seçim veya yeni bir azınlık hükümeti arayışı gündeme gelebilir.

BEŞ YILDA 7 SEÇİM

Bulgaristan, izleme kuruluşu Transparency International’ın Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde en düşük sıralamalardan birine sahip. Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Boyko Borisov hükümetine karşı 2020’de düzenlenen kitlesel yolsuzluk protestolarının ardından, yedi kez erken seçime gidildi.