Protestoya gözaltı yandaşa kıyak ihale

Gökay BAŞCAN

MESEM’lerde yaşanan çocuk ölümleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in protesto edildiği etkinliğin ihalesinin de yandaşa verildiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılan ihalenin kazananı AKP’den milletvekili adayı olan ve ardından ticarette yıldızı parlayan Çintemani Müze Ve Sanat Organizasyonları Anonim Şirketi sahibi Alpay Tarhan oldu. Tarhan son yıllarda aldığı ihalelerin yanı sıra Üsküdar’da 25 yıllığına içinde tarihi yapı ve deprem toplanma alanı bulunan, bölgenin tek çocuk parkının da yer aldığı bölgenin şirketine devredilmesiyle sıkça gündeme geldi.

1 AY TUTUKLU KALDILAR

2025 yılında en az 85 çocuğun MESEM’lerde hayatını kaybetmesi ülke genelinde protesto edilirken bir eylem de MEB Bakanı Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirve’sinde gerçekleşti. Eylemde 17 TİP üyesi öğrenci, 4 Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençlerden 16’sı tutuklandı. Yaklaşık 1 ay tutuklu kalan öğrenciler 26 Aralık’ta serbest bırakıldı.

TARTIŞMALI MADDE

Öğrencilerin gözaltına alındığı etkinliğin ihalesinin yine bir yandaşa verildiği ortaya çıktı. 28 Ekim 2025’te yapılan ihale, adrese teslim olarak nitelendirilen ve ‘doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen’ durumlarda başvurulan tartışmalı 21/B maddesi ile yapıldı. Sözleşme bedeli ise 75 milyon 300 bin TL oldu.

Tarhan, sadece bir şirketiyle MEB ve bağlı kurumlardan son bir buçuk yılda kamudan toplam 4 ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli ise yaklaşık 195 milyon TL’ye ulaştı.