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Protokol yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.01.2024 14:17
  • Giriş: 04.01.2024 14:17
  • Güncelleme: 04.01.2024 14:18
Kaynak: İHA
Protokol yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara’nın merkezini Esenboğa Havaalanı’na bağlayan Protokol Yolu’nda bir ay önce 14 aracın karıştığı 7 kişinin yaralandığı yerin yakınında yine kaza meydana geldi.

06 AN 0956 plakalı otomobil bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı.

Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Protokol Yolu’nda trafik bir süre kontrollü verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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