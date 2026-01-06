Proton Apartmanı davası: Kamu görevlisi sanıklar için ek bilirkişi raporu kararı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 64 kişinin hayatını kaybettiği Proton Apartmanı davasında mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek kamu görevlileri hakkında ek bilirkişi raporu alınmasına hükmetti ve duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Onikişubat ilçesine bağlı Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Proton Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 5 aylık bebek dahil 64 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ve statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Hacı Mehmet Güner, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan hakkında da aynı suçtan dava açıldı; iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek kamu görevlileri hakkında "ek bilirkişi" raporu alınmasına hükmetti ve duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.