Proton Apartmanı davasında karar günü: Duruşma öncesi ailelerden çağrı

Maraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılıp 64 kişiye mezar olan Proton Apartmanı davasında, 6 Ocak'ta karar açıklanacak. Depremde anne ve babasını kaybeden Buğra Kağan Yıldız, "Müteahhitten belediye görevlisine kadar tüm sanıkların üst hadden cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ediyorum. Beni ailemin mezarına utançla göndermeyin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Onikişubat ilçesine bağlı Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Proton Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 5 aylık bebek dahil 64 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ve statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Hacı Mehmet Güner, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan hakkında da aynı suçtan dava açıldı; iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

Sanık Küsmüş, yargılama sürecinde, "Proton Apartmanı'nda deprem felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizden dolayı derin üzüntü içinde olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Bizlerin de depremin mağduru olduğu unutulmamalıdır. Ben, mesleğini bütün bir titizlikle ve özenle icra eden bir mimarım. Bu zamana kadar yaptığım tüm işlerimin bizzat başında durdum ve Allah izin verirse yine büyük bir azimle duracağım. Faili olmadığım bir suçtan dolayı uzun süredir tutukluyum" şeklinde savunma yaptı.

Müteahhit Küsmüş, 855 gün tutuklu bulunduktan sonra, "tutukluluk süresi ve tutuklama tedbirinin amaçladığı yasal faydanın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği" gerekçesiyle, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir kez kolluk birimine imza verme şartıyla tahliye edildi.

6 OCAK'TA KARAR DURUŞMASI GÖRÜLECEK

23 Eylül'de görülen duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak tüm sanıkların, "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti ve duruşma 6 Ocak'a ertelendi.

Karar duruşması öncesi yakınlarını kaybeden aileler, ANKA Haber Ajansı aracılığıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki hakim ve savcılara çağrıda bulundu.

Depremde anne ve babasını kaybeden Buğra Kağan Yıldız, "Müteahhitten belediye görevlisine kadar tüm sanıkların üst hadden cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ediyorum. Beni anne ve babamın mezarlarına utançla göndermeyin" dedi.

Depremde anne ve babasını kaybeden Dilara Büşra Okay ise "6 Şubat depremlerinde annemizi, babamızı, sevdiklerimizi kaybettik; içimizde her gün yeniden yıkılan bir ev var. Bu acının hesabı sorulmazsa, sadece binalar değil, toplumun vicdanı da çöker" diye konuştu.