Provokatör ne demek? Provokatörün TDK sözlük anlamı nedir? Provokatör kime denir? Provokatör hangi dil?

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan provokatör kelimesi ne anlama gelir? Provokatör mü provakatör mü? Kimlere provokatör denir? Provokatörden türeyen kelimeler nelerdir? Provokatör hangi dil? Yanıtları makalemizde bulabilirsiniz.

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