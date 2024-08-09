Provokatör ne demek? Provokatörün TDK sözlük anlamı nedir? Provokatör kime denir? Provokatör hangi dil?
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan provokatör kelimesi ne anlama gelir? Provokatör mü provakatör mü? Kimlere provokatör denir? Provokatörden türeyen kelimeler nelerdir? Provokatör hangi dil? Yanıtları makalemizde bulabilirsiniz.
Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan provokatör ne demek sorusunun TDK anlamı ‘kışkırtıcı’ olarak tanımlanmıştır.
PROVOKATÖR MÜ PROVAKATÖR MÜ?
Provakatör kelimesi, gündelik hayatta vatandaşların yaptığı hatalı kullanımların başlıcaları arasında yer alır. Provakatör ifadesi doğru bir ifade değildir. Kelimenin gerçek kullanımı ‘provokatör’dür.
PROVOKATÖR HANGİ DİL?
Bir sıfat olan provokatör, Fransızca provocateur sözcüğünden Türkçe’ye girmiştir. Provokatör kelimesinden türeyen provokatörlük kelimesi ise ‘kışkırtıcılık’ anlamına sahiptir.
PROVOKATÖR DEMEK SUÇ MU?
Çeşirli yargı kararlarında, birine provokatör demek ifade özgürlüğü kapsamında sayılmıştır. Dolayısıyla, konuşmanın bağlamı da hesaba katarak değerlendirmek suretiyle 'birine provokatör demek suç değildir' yorumu yapılabilir.