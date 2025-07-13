PSAKD Genel Başkanı Erçe'den Erdoğan'a yanıt: "Madımak katillerinin hepsi serbest!"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda PKK’nin silah bırakması sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Türkiye, uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün unutmayalım, yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır" ifadelerini kullanırken, "birlik ve beraberlik" temalı konuşmasında "Bu ülkenin her bir vatandaşı, ister Türk olsun, ister Kürt, ister Arap, ister Sünni, ister Alevi, sağcı, solcu, zengin, fakir, her bir vatandaşı bu ülkenin, devlet karşısında birinci sınıf vatandaştır" dedi.



Erdoğan’ın konuşmasının bir bölümünde Alevi toplumuna yönelik kullandığı "Alevi kardeşim, sorunun mu var? Diyalogla çözeceğiz. İnanın soframıza bereket gelecek. Geniş Türkiye hanemize huzur gelecek" sözleri de dikkati çekti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, Erdoğan’ın bu açıklamalarını değerlendirdi.

2009-2010 yıllarında "Alevi Açılımı" adı altında Alevi dünyasını oyalayan bir sürecin yaşandığını, çalıştaylar ve toplantıların yapıldığını hatırlatan Erçe, bütün çalışmalar ve temaslar sonrasında ortaya çıkanın "size verdiklerimizle yetinin" olduğunu söyledi. Erçe, yaşananları, "dumura uğrayan bir süreç" olarak değerlendirdi.

"BU KONUŞMALARIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU SADECE VE SADECE ŞOV"

Alevi sivil toplumunun yıllardır konuştuğunu, konuşmaya çalıştığını ve iktidarı konuşmaya çağırdığını söyleyen Erçe, Madımak Katliamı’nı hatırlattı. Erçe, şöyle konuştu:



"2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın 32. yılı. Hala Temmuz ayındayız. Peki 32. yılında bugüne kadar 32 yıldır talep ettiğimiz adalet gerçekleşti mi? Elbette ki hayır. Madımak Oteli, ‘Utanç Müzesi’ yapıldı mı? Çok mu zordu Madımak Oteli'ne ‘Utanç Müzesi’ yazmak, tabela asmak çok mu zordu? Hayır. Katiller nerede? Serbest. Arananlar Kırmızı Bülten'le aranmalarına rağmen bu ülkede bulunamadılar. Almanya'da bulunamadılar. Hatta Kırmızı Bülten'le aranan şahıs Sivas'ta evinde ölü bulundu. Dolayısıyla onları savunan, katilleri savunan avukatların hemen hemen hepsi devletin üst kademelerine getirildi. Peki 'Alevi kardeşim, sorunun mu var? Konuşalım' diyorsunuz. Bugün 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' nasıl bir eğitim sistemini kapsıyor? Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Yıllardır bas bas bağırıyoruz. Bu zorunlu din derslerinin yanına yeni din derslerini, din dersi saatlerini daha da arttıran ben miyim? Alevi kurumları mı? Hayır. Elbette ki bu hükümet. 23 yıldır iktidar olan bu hükümet. Dolayısıyla bu konuşmaların büyük bir çoğunluğu sadece ve sadece şovdur, sadece ve sadece maalesef aldatmaya yönelik davranışlardır. Elbette biz diyalogdan kaçmayız, biz görüşmeden kaçmayız, biz hiçbir zaman kaçmadık.

"BAKANLIKLAR, ÜÇ DEFA RESMİ RANDEVU TALEBİMİZE RAĞMEN YANIT VERMEDİ"

Örneğin yakın zamanda AKP'nin grup başkanvekili dahil olmak üzere bütün grup başkanvekilleriyle görüştük ve Dışişleri, İçişleri bakanlıklarından randevu talep ettik. Talebimiz neydi? Suriye'de devam eden 'Alevi soykırımına' karşı biz bir gözlemci heyet oluşturmak istediğimizi ve bu katliama, soykırıma yönelik en azından Suriye ile Türkiye arasında bir insanlı yardım koridoru açılmasını talep etmiştik. Peki bu talebimiz ne oldu? Karşılanmadı. Bakanlıklar, üç defa resmi randevu talebimize rağmen yanıt vermedi. Peki yakın zamanda Ağustos ayında Hacıbektaş Anma etkinlikleri yapacağız. Biz ısrarla diyoruz ki Hacı Bektaş dergahı bizim serçeşmemizdir, elinizi çekin, dergahlarımızdan çıkın diyoruz. Peki şu anda dergahlarımız kime bağlı? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na. Peki Kültür Bakanlığı'nın çatısı altında kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı tanımayacağımızı, asla kabul etmediğimizi defalarca sokakta, Meclis önünde, kürsüde, her yerde söylememize rağmen bugün ne yapılıyor? Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, her geçen gün devletin de gücünü kullanarak Alevi köylerine kadar, Alevi yerleşkelerine kadar uzanıp Alevi'yi tümden yok etmeye çalışıyor.

"İKTİDARLA YAN YANA GELMİŞ KİMİ ALEVİ KURUMLARIYLA, BU SÜRECİ GÖTÜRECEKLERSE..."

Bütün bu meseleleri elbette ki biz yine konuşmaya hazırız. En büyük endişemiz, içinde Alevi geçen, bizzat devlet tarafından kurulmuş ya da beslenip, devletle, iktidarla yan yana gelmiş kimi Alevi kurumlarıyla, bu süreci götüreceklerse, zaten hiçbir şekilde biz bu süreci yer almayız, katılmayız. Yani onların sanırım kastettikleri, sanırım bahsetmeye çalıştıkları şey Cumhur İttifakıyla, hükümetle yan yana, kol kola girmiş, işbirlikçi kimi ayrı bir kurumdan bahsediyorsa zaten bunun adı bir açılım olmaz."