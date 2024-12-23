PSD, Batıcı koalisyona geri döndü

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Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya’da 1 Aralık’taki genel seçimi birinci bitiren Sosyal Demokrat Parti (PSD) üç gün aradan sonra Batı yanlısı hükümetin kurulması için koalisyon masasına geri döndü.

PSD, AB’nin en büyük bütçe açığına sahip ülkenin mali politikası konusundaki anlaşmazlık nedeniyle perşembe günü görüşmelerden çekilmişti. PSD’nin Batı yanlısı koalisyon ortakları Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya’nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) bulunuyor.