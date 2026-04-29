PSG-Bayern Münih maçı Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih’i 5-4 yenerek rövanş öncesinde skor avantajını hanesine yazdırdı.

Parc des Princes’te oynanan karşılaşma, ilk düdükten itibaren yüksek tempoda başladı. Bayern Münih, 17. dakikada Harry Kane’in penaltı golüyle öne geçti.

Bu gole kısa sürede reaksiyon veren PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve Joao Neves’in 9 dakika içinde bulduğu gollerle skoru 2-1’e getirdi.

PSG KAÇTI, BAYERN KOVALADI

İlk yarının son bölümünde oyunun dengesi yeniden değişti. Alman temsilcisi, 41. dakikada Michael Olise’nin golüyle eşitliği sağladı. Ancak ev sahibi ekip, uzatma anlarında Ousmane Dembele’nin penaltı golüyle devreye 3-2 üstün girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan PSG, 56 ve 58. dakikalarda Kvaratskhelia ve Dembele ile farkı üçe çıkardı ve skoru 5-2’ye taşıdı. Bu bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Fransız temsilcisi, kısa süreli bir rahatlama yaşadı.

LUIS DIAZ FARKI BİRE İNDİRDİ

Ancak Bayern Münih, oyundan kopmadı. 65. dakikada Dayot Upamecano’nun golüyle farkı azaltan konuk ekip, üç dakika sonra Luis Diaz ile bir gol daha bularak skoru 5-4’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken PSG, sahadan galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Mücadele, ilk yarıda atılan 5 golle Şampiyonlar Ligi yarı finalleri tarihinde bir ilke sahne oldu. Toplam 9 golün kaydedildiği karşılaşma, organizasyonun yarı final aşamasındaki en gollü maçlardan biri olarak kayıtlara geçti.