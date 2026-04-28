PSG - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final yolunda nefesleri kesecek dev eşleşme sahne alıyor. PSG ile Bayern Münih, yarı final mücadelesinde Parc des Princes’te karşı karşıya gelecek.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı final maçı, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 22.00’de oynanacak.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Parc des Princes ev sahipliği yapacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

PSG - Bayern Münih mücadelesini İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

PSG, taraftarı önünde rövanş için avantajlı bir skor ararken Bayern Münih deplasmanda final kapısını aralayacak bir sonuç hedefliyor. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisini buluşturacak bu mücadele, Şampiyonlar Ligi haftasının en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.