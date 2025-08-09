PSG'den savunmaya 67 milyon euro'luk transfer

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen savunma oyuncusu Ilya Zabarnyi'i kadrosuna kattı.

Fransa kulübü, 22 yaşındaki Ukraynalı stoper için Bournemouth'a yaklaşık 67 milyon euro ödeyecek.

Genç stoperin PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalaması ve 13 Ağustos'ta Tottenham Hotspur ile oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi takıma katılması bekleniyor.

Zabarnyi Premier Lig'de geçen sezon 36, bir önceki sezon ise 37 maçta forma giydi.

3 SAVUNMA OYUNCUSUNDAN 170 MİLYON EURO

Bu transferle birlikte Bournemouth, 3 savunma oyuncusunu aynı transfer döneminde toplam 170 milyon euro karşılığında elden çıkarmış olacak. Üçü de 23 yaş altındaki oyunculardan Dean Huijsen Real Madrid'e, Milos Kerkez ile Liverpool'a transfer olmuştu.