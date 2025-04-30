PSG, final için avantajı kaptı
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Arsenal'i 1-0 mağlup eden PSG, finale yükselmek için avantaj elde etti.
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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında dün Arsenal kendi sahasında PSG'yi konuk etti.
PSG, 4. dakikada Dembele'nin kaydettiği golle maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Bu skorla final için avantaj yakalayan PSG, haftaya kendi sahasında oynanacak rövanş maçını kaybetmediği takdirde tarihinde ikinci kez finale yükselecek.
Maçın rövanşı 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Barcelona ile Inter bugün TSİ 22.00'de Barcelona'nın sahasında mücadele edecek.
İkinci maç ise 6 Mayıs Salı günü Inter'in sahasında oynanacak.