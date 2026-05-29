PSG ikinci, Arsenal ilk zaferinin peşinde

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu yarın belli olacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finalde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere ekibi Arsenal karşı karşıya gelecek.

EN ÖNEMLİ MAÇLARI

Yaklaşık 67 bin seyirci kapasiteli statta oynanacak mücadele, iki kulübün tarihindeki en önemli maçlardan birine sahne olacak.

Finale son şampiyon unvanıyla çıkan PSG, tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Fransız ekibi daha önce 2020 yılında Bayern Münih'e kaybettiği finalin ardından geçen sezon Inter'i farklı mağlup ederek ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmişti.

Paris temsilcisi, Budapeşte'de kazanması halinde üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkacak.

Arsenal ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupası için sahaya çıkacak.

ARSENAL, 2006'DA KAYBETMİŞTİ

Daha önce yalnızca 2006 yılında finale yükselen Londra ekibi, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak kupaya uzanamamıştı. Aradan geçen 20 yılın ardından yeniden finale çıkan İngiliz temsilcisi, bu kez tarih yazmayı amaçlıyor.

İki takım daha önce UEFA organizasyonlarında yedi kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda hem PSG hem de Arsenal ikişer galibiyet elde ederken üç mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki rekabette dikkat çeken denge, final öncesinde de öne çıkan başlıklardan biri olarak görülüyor.

İKİ FRANSIZ TAKIMI KAZANDI

Şampiyonlar Ligi tarihinde Fransız kulüpleri bugüne kadar sekiz kez final oynarken yalnızca Marsilya ve PSG kupaya uzanabildi.

İngiliz ekipleri ise organizasyon tarihinde 26 finalde yer aldı ve altı farklı kulüp şampiyonluk sevinci yaşadı. Arsenal, kupayı kazanması halinde bunu başaran yedinci İngiliz takımı olacak.

24 FARKLI TAKIM KAZANDI

Öte yandan Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında bugüne kadar 42 farklı takım final oynarken 24 kulüp şampiyonluk sevinci yaşadı. Arsenal'in mutlu sona ulaşması halinde Londra temsilcisi, kupayı kazanan 25. takım olarak tarihe geçecek.

Budapeşte'deki final, bir yanda Avrupa'nın yeni güçlerinden PSG'nin kalıcılığını kanıtlama fırsatı, diğer yanda Arsenal'in uzun yıllardır peşinde koştuğu ilk Şampiyonlar Ligi zaferi için büyük bir sınav olacak.