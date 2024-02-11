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PSG, Lille karşısında geriye düştü maçı 3-1 kazandı

Ajans Haberleri
  • 11.02.2024 11:56
  • Giriş: 11.02.2024 11:56
  • Güncelleme: 11.02.2024 11:56
Kaynak: AA
PSG, Lille karşısında geriye düştü maçı 3-1 kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 3-1 mağlup etti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçta Lille, 6. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti.

10. dakikada Gonçalo Ramos ile beraberliği yakalayan PSG, 17. dakikada Alexsandro (kendi kalesine) ve 80. dakikada Kolo Muani'nin golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Lider PSG, bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, Lille 35 puanla 4. sırada kaldı.

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