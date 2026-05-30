PSG tarih yazdı: Üst üste ikinci defa şampiyon!

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile Paris Saint Germain, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren maçta penaltı atışları sonucunda 4-3 kazanan PSG Devler Ligi'ni üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Mücadelenin hikâyesi:

8. dakika

Kai Havertz, orta sahadaki seken topun ardından sol kanatta boş alan buldu. Ceza sahasına kadar ilerleyen Alman futbolcu, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

PSG kalecisi Safonov'un pozisyonda daha iyi müdahale edebileceği yorumları yapılsa da Havertz'in golü oldukça klas bir vuruştu.

11. dakika

Kvaratskhelia ceza sahasında tehlike yaratmak üzereyken Gabriel son anda araya girerek önemli bir müdahalede bulundu.

16. dakika

PSG, Saka'nın ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR incelemesinin ardından da karar değişmedi.

20. dakika

Arsenal savunması şu ana kadar PSG'nin hücumlarını başarıyla durdurdu. Londra ekibi rakibine net fırsat vermedi.

26. dakika

Saka'nın sağ kanattan yaptığı etkili ortaya Trossard hareketlenirken PSG kalecisi Safonov zamanında çıkarak topu uzaklaştırdı. Pozisyon sonrası başına aldığı darbe nedeniyle kısa süre tedavi gördü.

43. dakika

PSG ilk ciddi fırsatını yakaladı. Mendes'in ortasında Fabian Ruiz altı pas içinde kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

45+3. dakika

Arsenal ikinci gole çok yaklaştı. Odegaard'ın pasında Havertz ceza sahasında şutunu çekti ancak Marquinhos son anda araya girerek topun ağlara gitmesini engelledi.

İlk yarı 1-0 Arsenal'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Arsenal, Havertz'in erken golüyle öne geçtiği ilk yarıda kusursuza yakın bir savunma performansı sergiledi. PSG topa daha fazla sahip olsa da isabetli şut üretemedi.

55. dakika

Hakimi'nin kullandığı serbest vuruşu Arsenal kalecisi David Raya kontrol etmeyi başardı.

56. dakika

Saka ve Trossard'ın savunmaya katkısı dikkat çekti. PSG'nin yıldızları Doue ve Kvaratskhelia geniş alan bulmakta zorlandı.

62. dakika | Penaltı PSG

Kvaratskhelia ile Dembele'nin paslaşmasının ardından Mosquera, Gürcü oyuncuya ceza sahası içinde faul yaptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Ousmane Dembele, penaltıyı ağlara gönderdi: 1-1.

74. dakika

Arsenal önemli bir fırsattan yararlanamadı. Havertz rakibinden sıyrıldıktan sonra Saka'ya pas vermek istedi ancak topun şiddetini ayarlayamadı. PSG savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakika

Kvaratskhelia kendi yarı sahasından taşıdığı topla etkili geldi. Çaprazdan yaptığı vuruş savunmaya çarparak direğin dışına çıktı.

83. dakika

Arteta hücum hattında değişikliğe gitti. Martinelli ve Madueke oyuna dahil olurken Saka ve Trossard kenara geldi.

85. dakika

PSG hızlı hücumla etkili oldu. Barcola'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda Raya kritik bir kurtarış yaptı.

89. dakika

Vitinha, ceza sahası dışından sert vurdu. Top üst ağlara çarparak auta çıktı. PSG galibiyet golüne çok yaklaştı.

Karşılıklı mücadeleye sahne olan ve az pozisyon üretilen finalde 90 dakika 1-1 sona erdi. Karşılaşma uzatmalara gitti.

92. dakika

Madueke'nin ortasında Pacho kritik bir müdahaleyle Gyökeres'i topla buluşmadan engelledi.

95. dakika

PSG'de Fabian Ruiz oyundan çıktı, yerine Warren Zaire-Emery girdi.

98. dakika

Gyökeres, PSG kontra atağını durdurmak için yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

100. dakika

Hakimi'nin uzaktan şutu üstten auta çıktı.

103. dakika

Madueke, Nuno Mendes ile girdiği mücadelede ceza sahasında yerde kaldı. Arsenal penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

105. dakika

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Uzatma dakikalarında gol olmadı ve mücadele penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda 4-3 kazanan PSG kupayı müzesine götürdü.