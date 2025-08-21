Psikeart ‘Siber Psikoloji’ kapağıyla ‘dalya’ dedi

İrem İLYAS

İnsanı anlamaya çalışan psikiyatri ile insanı anlatan sanatın buluştuğu ‘Psikeart’ dergisi 2025 Temmuz-Ağustos sayısıyla 100. sayısına ulaştı. Ocak 2009’da ‘merhaba’ diyen derginin 100. sayısı ‘Siber Psikoloji’ başlığını taşıyor. Prof. Dr. M. Emin Önder’in yayın yönetmenliğinde, derginin her sayısı farklı bir temayla okuyucularıyla buluşuyor.

100. sayı dolayısıyla açıklama yapan Önder "Psikeart, psikiyatrinin bireyi inceleme yaklaşımıyla, sanatın bireyden yola çıkarak tüm insanlığa seslenişini bir araya getiriyor. Çelişkili gibi görünen bu iki yaklaşımın, nasıl bir bütün oluşturduğunu dergi formatında ortaya koymayı amaçlıyor. Bireyin evrenselliğini sanatın biricikliğiyle buluşturarak, bütünsel bir anlayışın kapısını aralamaya çalışıyor" dedi.