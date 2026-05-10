'Psikologlar Meslek Yasası' çıkartılmalı

HABER MERKEZİ

Türk Psikologlar Derneği (TPD), 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü kapsamında, geçen günlerde, bir psikoloğun görevi başındayken kesici aletle saldırıya uğramasını protesto etmek ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla dün eylem yaptı.

Ankara’daki Ulus Atatürk Anıtı’nın önünde bir araya gelen psikologlar adına konuşan TPD Genel Başkan Yardımcısı Ali Demirel, "Can güvenliğimizin olmadığı, emeğimizin hiçe sayıldığı, mesleki saygınlığımızın saldırıya uğradığı bir ortamda ‘kutlama’ yapmak mümkün değildir. Biz bugün, siyasiler ve devlet kurumlarının görmezden geldiği on binlerce psikoloğu temsilen buradayız. Psikoloji bilimi ve psikologluk mesleği, tarihinin en güvencesiz, en belirsiz ve en sahipsiz dönemlerinden birini yaşamaktadır. Psikologlar olarak yaşadığımız bu kriz sadece bizi değil; doğrudan toplumun ruh sağlığını tehdit eden yapısal bir çöküştür” dedi.

‘BİZİ UNUTTULAR’

Demirel, psikologların; sağlık, eğitim, ceza infaz kurumlarında, adliyelerde, sosyal hizmet alanlarında ve afet bölgelerinde olmak üzere pek çok alanda aktif görev aldığını anımsattı. Demirel şöyle konuştu: “Ancak geldiğimiz noktada psikologların mesleki yetkinlikleri, yetki alanları ve görev tanımları keyfi şekilde belirsiz bırakılmaktadır. 1219 Sayılı Tababet Kanunu gibi çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir yasal çerçeve ile Sağlık Bakanlığı’nın psikologları görmezden gelen, sahadan kopuk uygulamaları arasına sıkıştırılmıştır. Sağlık Bakanlığı attığı adımlarla yıllardır ruh sağlığı hizmetlerinin en ön saflarında çalışmak üzere istihdam ettiği psikologların mesleki yetkinliklerini yok saymış, psikologlara üvey evlat muamelesi yapmıştır.”

Meslek tanımlarının yasal bir çerçeveye sahip olmamasının kendilerini çalışma alanlarında fiziksel ve psikolojik şiddete karşı savunmasız bıraktığını savunan Demirel, “Birçok kurumda çalışanlar yüksek riskli kişilerle çoğu zaman yalnız, denetimsiz ve korumasız şekilde muhatap bırakılmaktadır. Başta TBMM olmak üzere tüm yasa yapıcılara sesleniyoruz: Meslek tanımımızın muğlaklaşmasına, anayasal hak olan serbest çalışma hakkımızın elimizden alınmasına, psikologların yetki alanlarının ve özlük haklarının sürekli ihlal edilmesine yol açmaktadır” dedi.

TALEPLER AÇIK

Psikolog Meslek Yasası ve hak ettikleri yasal düzenlemelerin yapılması için çağrı yapan psikologlar taleplerini şöyle sıraladı:

•Mesleki haklar güvence altına alınmalı ve özlük hakları teslim edilmeli.

•Maaş katsayısı, ek gösterge ve tazminat gibi haklar benzer meslek gruplarıyla eşit seviyeye getirilmeli.

•Psikologların serbest çalışma hakkını engelleyen kısıtlamalar kaldırılmalı ve çalışma hürriyeti güvence altına alınmalı.

•Tüm kamu kurumlarında psikolog kadroları artırılmalı ve yeni istihdam alanları yaratılmalı.

•Psikoloji eğitimi bilimsel standartlara göre düzenlenmeli.

•YÖK, psikoloji biliminin uluslararası gereklerini karşılamayan bölümlerin öğrenci alımını bir an önce durdurmalı.

•Psikoloji bölümlerinin akreditasyon süreçleri bir an önce tamamlanmalı.

•Türkiye’de yaklaşık 150 bin psikolog var.

•Her 100 bin kişiye 30 psikolog düşüyor.

•Türkiye’deki üniversitelerde 166 psikoloji bölümü var.

•166 bölümden her yıl yaklaşık 13 bin kişi mezun oluyor.

•Sağlık Bakanlığı’nın 15 bin 342 sözleşmeli personel alımında psikolog kadrosuna sadece 30 kişi ayrıldı.