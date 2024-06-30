Psikologlar yasayı bekliyor

50’nci yaşını kutlayacak olan Türk Psikologlar Derneği Meslek Yasası için çağrı yaptı. Psikologların meslek tanımlarının yapılması ve hizmet verenlerin denetlenmesi için yasanın Meclis’ten geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Tuğçe Çelik

Kamu hastanelerinde hizmet alamayan hastalar sosyal medya platformlarında kendini psikolog, yaşam koçu, reiki uzmanı, guru, kuantum eğitimcisi diye tanımlayan pek çok kişinin ağına düşüyor ve maddi manevi sömürüye maruz kalıyor.

Sözde ruhsal tedavi uyguladığını iddia eden bu kişilere verilen para cezalarının caydırıcı olmaması ve yeterli denetimin yapılmaması nedeniyle kamu ruh sağlığı tehdit ediliyor.

Psikologlar ise buna karşı yıllardır bir meslek yasası çıkarılması için mücadele ediyor. Devlete “gelin bizi denetleyin” diyen psikologlar, Meclis’ten geçmesini bekledikleri yasayla denetimin artırılarak kamu yararının sağlanmasını talep ediyor.

Prof. Dr. Cem Şafak Çukur, “Türk Psikologlar Derneği 50’nci yaşını kutlayacak ve 50 yıldır rüyamız bir meslek yasasının çıkarılması” dedi. Çukur, şu ifadeleri kullandı: “Meslek yasası hazırlandı ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Meclis’e sunuldu. Ancak hâlâ Meclis’ten geçmesini bekliyoruz. Bu meslek yasası Meclis’ten geçtiği takdirde biz de yarı resmi bir kurum olacağız. Böylece alan dışı sahte psikologlarla daha etkin mücadele eder hale geleceğiz. Sahte psikologlar olsun, unvanını kötüye kullananlar olsun bir mesleğin tanımı net olmadığında sertifika alanlar bile kendini farklı tanıtarak insanları kandırabiliyor. Buna yönelik cezalar şu an çok yetersiz kalıyor. Psikologlar meslek yasasında uygulanan cezaların sınırlarının genişletilmesini istiyoruz. Şu an psikologların bir meslek yasası olmadığı için hizmet sunmak adına sadece işyeri açma ruhsatı alınarak herhangi bir denetimden geçilmeden bir işyeri açılabiliyor. Bununla da sağlık bakanlığı ilgilenmelidir. Bakanlığın yakınında bile kaçak faaliyet gösteren iş yerleri var. Meslek yasası çıkarsa psikolojik hizmet sunmanın kriterleri ve ücretleri belli olacak. Vatandaşlarımız da güvenli hizmet alacak. Sosyal medya reklamının da sınırı olacak. Hastalar zaten duygusal birtakım problemler yaşıyor. Sosyal medya reklamları hastaları çok yanlış yönlendirebiliyor. Vatandaşlar kamuda da psikologlara ulaşmak için çok zorlanıyor. Hem devlette hem özel sektörde psikologlar meslek yasası kanunlaşmalı ve artık mesleğimizin tanımı yapılmalıdır.”

YILLARDIR TALEP EDİLİYOR

Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Psikologlar Meslek Yasası talebinin oldukça uzun bir geçmişi olduğunu ifade etti. Malkoç, “1976 yılında Türk Psikologlar Derneği kurulduğundan beri bunu gündeme getiriyoruz” dedi. Malkoç şöyle konuştu: “Ruh sağlığı yasası ve psikologlar meslek yasası tüm paydaşları için önemlidir. Bir kesim formal eğitim alarak hizmet verirken birtakım kişiler bilimsellikten, evrensellikten uzak uygulamalar yapıyorlar. Bu kamu adına çok önemli bir sorun. Bizim en önemli ilkemiz etik olarak ‘zarar verme’ ilkesidir. Etik ilkeler hizmetten yararlananları korumaya yöneliktir. Birtakım düzenlemeler yapılmadıkça kamu yararına aykırı durumlar oluşmaktadır.”