Psikoloji manevi rehberlere emanet!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı verileri, büyük eleştirilere neden olan vakıf ve derneklere sağlanan ayrıcalıkların artarak devam ettiğini ortaya koydu. Bakanlığın, “Kar amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere 2024 yılında aktardığı kaynağın, 2022 yılına oranla yüzde 264 arttığı öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öte yandan, Psikososyal Destek Hizmetleri Dairesi aracılığıyla yürüttüğü çalışmalarda psikologlar yerine manevi danışmanlara ağırlık verdiği de 2024 yılı verilerine yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 yılına yönelik mali tablolarını ve uygulamaları içeren raporunu tamamladı. Rapor, bakanlığın vakıflar için yaptığı harcamaları ve “Manevi Destek” adı altında yürüttüğü faaliyetleri gözler önüne serdi.

YALNIZCA 451 PSİKOLOG

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen faaliyet ve projelerde görev alan personelin sayısı ile görevleri, 2024 yılı raporu ile ortaya konuldu. Bakanlığın, Mayıs 2024’te kurduğu Psikososyal Destek Hizmetleri Dairesi bünyesinde toplam bin 813 personelin görev yaptığı belirtildi. Dairedeki bin 813 personelden yalnızca 451’inin psikolog olduğu bildirildi.

Psikososyal Destek Hizmetleri için 451 psikolog görevlendiren bakanlığın, buna karşın dairede görevlendirdiği manevi danışman sayısının bin 194 olması dikkati çekti. Bakanlık bünyesindeki psikoloji mezunu spor psikoloğu sayısı 94, sosyal çalışmacı sayısı ise 74 ile ifade edildi.

VAKIFLARA REKOR KAYNAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın vakıf ve derneklere, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” adı altında aktardığı para da raporda sıralandı. Buna göre, gençlik bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan para, 2024 yılında 2 milyar TL'yi aştı. 2022-2024 döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca vakıf ve derneklere aktarılan kaynak, yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 566 milyon 490 bin TL

• 1 milyar 24 milyon 799 bin TL

• 2 milyar 64 milyon 416 bin TL