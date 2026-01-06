Psikoloji randevuları doldu taştı

Dijital sağlık hizmeti sağlayıcısı Doktor Takvimi, 2025 yılı sağlık sektörüne dair verilerini açıkladı. Geçen yıl en çok randevu alınan branşlar Psikoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Psikiyatri, Pediatri ve Diş Hekimliği olarak sıralandı.

En çok aranan hastalıklar sırasıyla; alerji, çocuk ortopedisi hastalıkları, çocuk kulak burun boğaz hastalıkları olurken, en çok aranan hizmetler çocuk ve ergen psikolojisi, burun estetiği ve çift terapisi oldu.

PSİKOLOJİYİ KADIN HASTALIKLARI TAKİP ETTİ

Buna göre en fazla randevu alınan branş psikoloji oldu, 99 bin randevu ile toplamın %34,5’i bu alanda gerçekleşti. Psikolojiyi kadın hastalıkları ve doğum (%22,3) ile psikiyatri (%20) takip etti.

Pediatri randevuları toplamın %13,4’ünü, diş hekimliği ise %9,8’ini oluşturdu. İlk beş branşın toplam randevuların tamamını kapsaması, özellikle ruh sağlığı, kadın sağlığı ve çocuk sağlığının dijital sağlık platformlarında en yoğun talep gören alanlar olduğunu gösterdi.

Nüfusa oranla en fazla randevu alan ilk beş şehir sırasıyla; Eskişehir (16 bin 503 randevu, %1,95), Kocaeli (27 bin 227 randevu, %1,49), Iğdır (2 bin 412 randevu, %1,25), Denizli (11 bin 425 randevu, %1,14) ve Çanakkale (5 bin 851 randevu, %1,13) oldu. Haber Merkezi