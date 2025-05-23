PSL: Saldırı ile hiçbir ilgimiz yok

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ABD’nin başkenti Washington DC’deki bir Yahudi müzesinin dışında iki İsrail büyükelçiliği çalışanı vurularak öldürüldü. Büyük yankı uyandıran saldırının ardından gözaltına alınan 30 yaşındaki Elias Rodriguez’in geçmiş yıllarda Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi’nin (PSL) bir eylemine katıldığını gösteren bir fotoğraf paylaşılarak, saldırganı PSL ile ilişkilendiren iddialarda bulunuldu.

İddialarını yalanlayan PSL “Bir şubemizle 2017’de sona eren kısa bir bağlantısı olmuştu. 7 yıldır onunla hiçbir temasımız yok. Saldırıyla hiçbir ilgimiz yok ve saldırıyı desteklemiyoruz” dedi.