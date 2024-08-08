"PTT arazisi değerinin altında satıldı" iddiası

Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıl önce yıkılan PTT A.Ş’ye ait binanın bulunduğu değeri yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirtilen arsanın 64 milyon TL’ye satıldığı yönündeki iddiaların ardından başlayan tartışmanın üzerine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iddiaların araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

CHP’li Bülbül, ihalenin şartlarını, biçilen fiyatı ve arazinin ne kadara satıldığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu.

CHP’li Bülbül, kamu arazilerinin peşkeş çekilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Beş yıl önce satılan PTT arazisine ilişkin iddialar gündemden düşmüyor. Kamu İktisadi Teşekkülü PTT’ye ait olan bu arazi ile ilgili imar değişikliği yapılırken ihale ilanı asılmadığı iddia ediliyor. Değerinin yaklaşık 150-200 milyon TL olduğu belirtilen arazi, basına yansıyan bilgilerde olduğu gibi 64 milyon TL’ye mi satıldı? Eğer değerinin 4’te birine satıldıysa kimler buna göz yumdu?"

“BİRİLERİNİN CEBİNİN DOLDURULMASINA GÖZ YUMAMAYIZ”

Burada kamu kaynakları üzerinden oynanan oyunları, kimlerin cebinin dolup taştığını bilmemiz gerekiyor. Kamu kaynaklarının devlet eliyle, oyunlarla birilerinin cebini doldurmak için peşkeş çekilmesine göz yummayız. ‘Beşli Çete’ dediğimiz sayıları artık 100’leri bulan, bu vatandaşın ekmeğinde gözü olanlara karşı verdiğimiz mücadele, Aydın’da da sürüyor ve sürecek”

CHP’li Bülbül’ün Bakan Uraloğlu’na yönelttiği sorular ise şöyle:

“-İhale sonucunda ödenen satış bedeli ne kadardır?

-Aydın ili Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde yer alan PTT A.Şye ait 5 bin 442 metrekare büyüklüğünde arsanın değerinin çok altında ihale edildiği ve özel bir şirkete satıldığı yönünde basında haberler yer almıştır.

-Bu kapsamda; söz konusu taşınmaza ilişkin ihale hangi tarihte ilan edilmiştir? İhale şartları nelerdir? İhaleye kaç istekli katılmıştır?

-Taşınmazın muhammen bedeli hangi yöntemle belirlenmiştir? Muhammen bedel olarak biçilen fiyat nedir?

-Söz konusu taşınmazın ihale sonucu toplamda kaç metrekaresi, kime satılmıştır? İhale sonucunda alıcı tarafından ödenen toplam satış bedeli ne kadardır?”