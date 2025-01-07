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PTT Başmüdürlüğünde silahlı saldırı: 2 kişi ağır yaralı

Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasına giren bir saldırgan, 2 çalışanı silahla ağır yaraladı.

Güncel
  • 07.01.2025 18:34
  • Giriş: 07.01.2025 18:34
  • Güncelleme: 07.01.2025 18:38
Kaynak: İHA
PTT Başmüdürlüğünde silahlı saldırı: 2 kişi ağır yaralı
İHA

Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, 2 çalışanı silahla vurarak yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtildi. 
Olay sonrası PTT binası güvenlik kordonu altına alınırken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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