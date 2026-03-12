PTT çalışanları ve emeklileri geçinemiyor

HABER MERKEZİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Polat, “Emeğin sesi duyulmadıkça bu kriz bitmez” başlıklı bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklama derinleşen yoksulluğa vurgu yapılarak, “Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli ayın sonunu getiremez hale gelmiştir.

Asgari ücretliler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Kamu çalışanlarının maaşları daha cebine girmeden erimektedir. Bu tablo içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı çalışanları ve emeklileri de ekonomik baskıyı en ağır yaşayan kesimlerden biridir. Yıllarca ülkenin dört bir yanında hizmet veren PTT çalışanları ve emeklileri bugün ciddi geçim sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Emekli olmuş PTT çalışanlarının maaşları hızla erirken, aktif çalışanların alım gücü de her geçen gün düşmektedir” denildi.

FİİLEN ANLAMINI YİTİRDİ

“Bütün bu şartlar altında 2026–2027 yıllarını kapsayan toplu görüşme süreci de fiilen anlamını yitirmiştir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Çünkü masada memur ve memur emeklileri adına gerçek anlamda bir mücadele verilmemiştir. Aksine emekçilerin haklarını savunması gereken bazı yandaş sendikalar, milyonlarca memur ve memur emeklisi adına adeta bir satış sözleşmesine imza atar gibi anlaşmalara imza atmıştır. Bu durum kamu çalışanlarının ve emeklilerin tepkisini büyütmüş, toplu sözleşme sürecine olan güveni ciddi şekilde zedelemiştir.

Bu nedenle emeğiyle geçinen tüm kesimler için ek zam artık bir tercih değil zorunluluktur. Asgari ücret derhal yeniden belirlenmelidir. Kamu çalışanlarının toplu sözleşme düzeni yeniden ele alınmalıdır. Memurlara verilen seyyanen zam memur emeklilerine verilmediği sürece ortada açık bir adaletsizlik olduğu da unutulmamalıdır. Önümüzdeki dönemde küresel ölçekte enerji krizinin daha da derinleşeceği açıktır. Savaşların gölgesinde petrol, doğalgaz ve gıda fiyatları artmaya devam edecektir. Bu süreç yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkileyecektir. Ancak sosyal devletin görevi krizin yükünü halka yüklemek değil, emekçiyi korumaktır.

Unutulmamalıdır ki bir ülkenin gerçek gücü sarayların büyüklüğüyle değil, halkının refahıyla ölçülür. Emekçinin, emeklinin, asgari ücretlinin ve kamu çalışanlarının sesini duymayan hiçbir ekonomik politika sürdürülebilir değildir. Bugün yapılması gereken şey açıktır: Emeğin hakkını teslim etmek, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek ve vergide adaleti sağlamaktır. Çünkü bu ülke birkaç ayrıcalıklı grubun değil, alın teriyle yaşayan milyonların ülkesidir.”