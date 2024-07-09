PTT'de cezaların ardı arkası kesilmiyor, fatura emekçilere çıkarılıyor

KESK'e bağlı Haber-Sen, PTT'deki liyakatsız yöneticiler ve altyapı sorunları nedeniyle kuruma devamlı para cezası kesildiğini anlattı. Yapılan açıklamada maddi zararların posta emekçilerinden tahsil edilmeye çalışıldığını da vurgulandı.

PTT-TRT-RTÜK-İletişim Başkanlığı'nda örgütlü KESK'e bağlı Haber-Sen, PTT'nin bankalar ile yaptığı sözleşmelerin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle devamlı ceza aldığını belirtti.

Haber-Sen tarafından yapılan açıklamada, PTT'nin altyapısını yenilemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"PTT’nin liyakatsiz yöneticileri "SLA Cezalarında Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Tebliğ" yazısını dikkate almayarak İş Bankası ile banka müşterilerine kartlarının dağıtılması için bir sözleşme yaptı. Banka, taahhüdünü yerine getiremeyen PTT'ye 2019-2024 tarihinde 1.222.502 kart için toplamda 24.455.765,74 TL ceza gönderdi.

Burada dikkat edilmesi gereken konularda biri; bir bankadan doğru bu kadar ceza kesilmişse 2019-2024 yılları arasında PTT ile diğer kurumlar arasında yapılan kötü sözleşmelerin bedeli acaba ne kadardır? 10 banka ile böyle anlaşma var ise, 250 Milyon TL zarar var demektir!

'ZARARI EMEKÇİLERDEN TAHSİL ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

İşin ilginç tarafı, PTT Genel Müdürlüğü bu zararları idareciler aracılığı ile posta emekçilerinden tahsil etmeye çalışmaktadır.

Liyakatsiz iş bilmez yöneticilerin emekçilere fatura çıkarması da, devleti zarara uğratması da kabul edilemez. PTT yöneticilerini bıkmadan usanmadan uyarmaya ve kamuoyu ile bu çarpık düzeni paylaşmaya devam edeceğimizi saygıyla bildiririz."