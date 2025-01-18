PTT'den MTV ödemeleri hakkında açıklama

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemeleri PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler aracılığıyla yapılabilecek.

PTT AŞ, son ödeme tarihi 31 Ocak olan MTV ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, söz konusu MTV ödemelerinin PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulama ve PttMatikler aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Açıklamaya göre, yurttaşlar kredi kartı ve banka kartıyla işlemlerini yapabilecek.