PTT'den "Ziya Gökalp" konulu anma pulu

PTT, "Ziya Gökalp" konulu 29 lira bedelli anma pulunu satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ziya Gökalp" konulu 29 lira bedelli anma pulu ile pula ait 58 lira bedelli ilk gün zarfının, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Ziya Gökalp 25.10.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.