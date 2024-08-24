PTT emekçileri ağır şartlarda çalıştırılıyor

Haber Merkezi

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca, PTT Nizip ve İslahiye sorunlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu.

KESK’e bağlı Haber-Sen’in, PTT Nizip ve İslahiye şubelerinin sorunlarını PTT yönetici kadrolarına da bildirerek bir basın toplantısı ile duyurduğunu belirten Karaca, soru önergesinde Haber-Sen’in şu tespitlerine yer verdi:

“Nizip PTT Müdürlüğünde posta dağıtımın yapıldığı mekanın fiziksel koşulları oldukça kötüdür. Güneş dahi almayan bir dükkan içinde, dağıtım yapılan mekanın içinde üstü açık ilkel bir tuvaletin çevresinde emekçiler çalışmak zorundadır. Depremden kaynaklı çatlaklar olan yapıda hiçbir onarım yapılmamıştır. Nizip PTT Müdürlüğüne ait iş yerinde hakkında ‘oturulamaz’ raporu olan yapıda müdür ve veznedar çalıştırılmaktadır. Aynı zamanda yakında hizmet veren gişelerdeki personeller de buradaki tuvaleti kullanmaktadırlar. İslahiye PTT Müdürlüğü yetersiz personelle, günü birlik iş yoğunluğuna göre görevlendirme usulüyle çalışmaktadır. Depremden kaynaklı adres sorunları nedeniyle çalışma koşulları ağırlaşmıştır. İslahiye Posta Dağıtımda usulsüz bir şekilde sürekli sayı dayatması ve ceza verme yöntemi uygulanmakta, dağıtıcılara ceza verilmekte, baskı ve mobbing uygulanmaktadır."