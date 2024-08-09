PTT emekçileri, hakları için eylem yaptı

KESK Haber Sen İzmir 6 No’lu Şube, Bayraklı Posta İşletim Merkezi (PİM) önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında geçtiğimiz yıl görevi başındayken hayatını kaybeden Berran Kırmızıgül anılarak, PTT emekçilerinin yıllardır talep ettiği haklar yeniden gündeme getirildi. Basın açıklamasına Berran Kırmızıgül’ün babası Orhan Özer de katıldı.

KESK Haber Sen 6 İzmir No’lu Şube Başkanı Menduh Tunç, yıllardır PTT A.Ş.’ye yaşadıkları sorunlara ilişkin çağrıda bulunduklarını ancak bu sorunların çözümüne ilişkin bir sonuç elde edemediklerini belirtti.

PTT’nin yaklaşık 8 yıldır memur alımı yapmadığını ve bunun yerine düşük ücrete taşeron çalıştırdığını söyleyen Tunç, “Bir an önce kadrolu memur alımı yapılmalı veya mevcut taşeron emekçiler arasından şartları uygun olanlar için sınav açılmalı ve hak edenler kadroya alınmalıdır. Adeta kendini kanun yerine koyan Başmüdürlükler emekçinin özel hayatını altüst eden uygulamaları sıradan hale getirmişlerdir. Bu sürgünler sonucunda kurumu milyonlarca lira zarara uğrattıkları halde uygulamalarına devam etmektedirler” dedi.

PTT’nin bankalarla yaptığı hatalı anlaşmaların cezasının dağıtıcılara kesildiğini söyleyen Tunç, “Sla cezaları kaldırılsın. Şubelerde tek kişi çalıştırma uygulaması derhal son bulmalıdır. Ay geçmiyor ki PTT şubelerinde çalışan emekçilere yönelik bir saldırı gerçekleşmesin. En son Erzurum'da 5 Ağustos 2024 tarihinde PTT emekçilerine yönelik fiziki saldırı gerçekleşmiş, saldırgan elini kolunu sallayarak çıkmıştır. Şubelere güvenlik görevlisi istiyoruz. Yine yargıya taşıdığımız 399/2 KHK statüsünde çalışan personelin görevde yükselme talebinin yerine getirilmemesi tamamen ayrımcı bir uygulamadır” diye konuştu.

“İNSANCA YAŞAM İÇİN EKONOMİK KOŞULLAR SAĞLANSIN”

Performans dayatması ve ağır iş yükü altında PTT emekçilerinin ezildiğine dikkat çeken Tunç, PTT emekçilerinin maaşlarına da vurgu yaptı.

Tunç, “2023 yılında yapılan toplu sözleşmeden bu yılın temmuz ayında kamu emekçileri bırakın toplu sözleşme zammını Türkiye tarihinde ilk kez enflasyon farkını dahi yüzde 25 olması gerekirken yüzde 19,3 olarak almıştır. Yani kısacası bizler cebimizdeki parayı kendi elimizle işverene verdik. Bunun sorumlusu görevini yapmayan Memur- Sen'dir. Özellikle son yıllarda gerçekleşen olağanüstü enflasyon rakamları karşısında açlık sınırına yakın ücret ile yaşamak zorunda kalan PTT emekçilerinin 2023 yılı toplu sözleşmesinde üzerinde çalışma sözü verilen ama 1 yıldan fazladır yapılmayan 3600 ek gösterge talebi ve maaş skalalarının yeniden düzenlenmesi gündeme alınmalı ve insanca bir yaşam için gerekli ekonomik koşullar sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Son olarak sıcak havalarda dağıtıcılara esneklik sağlanması gerektiğinin altını çizen Tunç, “Bildiğiniz üzere bir yıl önce 11 Ağustos 2023 tarihinde dağıtıcı arkadaşımız Berran Kırmızıgül aşırı sıcakta dağıtım yaptığı esnada fenalaşmıs ve hayatını kaybetmişti. Bu vesile ile arkadaşımızı tekrar rahmetle anıyoruz” dedi.