PTT, emekçileri sürgün etmeyi sürdürüyor

Haber Merkezi

PTT yönetimi hak gasplarına karşı çıkanlara karşı mobbinge devam ediyor. KESK Haber Sen 5 No’lu Şube’den yapılan açıklamaya göre Çanakkale/Çan Merkez Müdürlüğünde gişe görevlisi Tevfik Bulut Edirne İpsala’ya sürgün edildi.

Sendikadan yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Arkadaşımız, kendisine yöneltilen suçlama ve dayatmalara karşı dilekçe hakkını kullandı. İşyerinde şahit olduğu usulsüzlükleri kuruma yazılı olarak bildirdi. Üyemiz biat etmedi, boyun eğmedi, hakkını savundu. Sonrasında içi boş sebeplerden soruşturmalar açtılar. İşyerinde çalışanların ifadesi alınmadan, kamera kayıtları incelenmeden, yangından mal kaçırır gibi, sözlü savunmasını alıp, belirlenmiş cezayı vermeye çalıştılar. Tamamen kanaate dayalı bir karar ile önce disiplin cezası verdiler ardından sürgün ettiler. Bizler çok iyi biliyoruz ki; bu haksız ve hukuksuz ceza uygulamalar, sürgünler siyasi iktidarın; emekçilerin mücadelesinden duyduğu rahatsızlığın sonucudur.”