PTT emekçilerine kadro güvenceli iş sağlanmalı

Emek Servisi

Haber-Sen Ankara 2 No’lu Şube, Ankara Altındağ-Mamak Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. “Yalana, talana son, PTT halkındır satılamaz” pankartının açıldığı eylemde, PTT kurumunun küçüleceği ve şubelerin kapatılacağı söylentilerine ilişkin açıklama yapılması istendi.

PTT’nin emekçilere dayattığı parça başı, taşeron gibi güvencesiz çalışma biçimlerinden derhal vazgeçmesi istenen açıklamada, “Vahşi kapitalist düzenin insani değerleri yok sayan anlayışından derhal uzaklaşmalıdır. Kurumlar arası geçişler açılmalı, isteyen kamu emekçileri kurumlar arası geçiş yapabilmelidir. PTT, parçalı çalışma biçimlerine son vermeli; taşeron, parça başı, İHS çalışma biçimlerini terk etmelidir. Bütün emekçilere statü ayrımı yapılmadan kadrolu ve güvenceli iş koşulları sağlanmalıdır” denildi.