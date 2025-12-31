PTT iştiraki eridi

Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra, “Kamu zararı ve usulsüzlük” iddialarının merkezine oturan PTT’deki kötü yönetim yalnızca kurumu değil, iştiraklerini de olumsuz etkiledi.

2018 yılında PTT’nin yüzde 100 iştiraki olarak, “Yerli ve milli” sloganı ile kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin borca batık hale getirildiği öğrenildi. Şirketin vergi ve sigorta borçlarını dahi ödeyemez durumda olduğu bildirildi.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş (PTT PAL A.Ş.) 2018 yılında kuruldu. Kuruluş amacı, “Firmalara maliyetleri düşürücü, profesyonel çözümler sunmak” olan şirketin mali dengesinin altüst olduğu tespit edildi.

PTT PAL A.Ş, 2021 yılında 2 milyon 360 bin TL olan öz kaynaklarının tamamını yitirdi. Şirketin öz kaynakları, 2024 yılı sonu itibarıyla tamamıyla eriyerek eksi 188 milyon 618 bin TL’ye kadar geriledi. Şirketin maliyetleri ciddi oranda yükselirken gelirleri maliyetleri karşılayacak oranda artırılamadı. Şirketin 2024 yılındaki net dönem zararı ise 5 milyon 205 bin TL oldu.

BİRİKEN BORÇLAR

Şirketin mali ve ticari borçlarında da çarpıcı artış yaşandı. PTT PAL A.Ş’nin 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 233 milyon TL mali, 91,1 milyon TL de ticari borcu bulunduğu belirtildi.

***

AKP BÜROKRAT KOLTUKTA

Şirketin genel müdürlük koltuğunda eski bir İBB bürokratı oturuyor. 2008 yılında AKP döneminde İSPARK A.Ş’de görev alan, 2015 yılında ise İBB’de yöneticilik yapan Rize doğumlu Cihan Aydoğan, şirketin genel müdürlüğünü yapıyor.