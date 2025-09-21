PTT ne var ne yok elden çıkarıyor

AKP döneminde çöküşe geçen ve 3 milyar lira borcu olan kamu iştiraklerinden PTT, servet değerindeki gayrimenkullerini teker teker satıyor.

Kurum son olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Yozgat, Antep ve Muğla gibi birçok kentte 49 taşınmazı satışa çıkardı.

Taşınmazların bedeli 2.2 milyar lirayı geçmiş durumda.

Konuya ilişkin HABER-SEN’den yapılan açıklamada "Son yıllarda yürütülen yanlış politikalar ve liyakatsiz yönetimler sonucunda, PTT göz göre göre çökertilmiştir. Bu çöküşün bedeli, halkın malı olan taşınmazlarımızın satılmasıyla ödenmeye çalışılıyor” denildi.

Açıklamada şu talepler sıralandı:

• PTT’ye ait taşınmaz satışları derhal durdurulmalı,

• Yönetimde liyakat esas alınmalı, siyasi atamalara son verilmeli,

• Kurumun mali durumu kamuoyuna şeffaf bir şekilde sunulmalı.

***

BORCA SAPLANDI

PTT’nin son 6 yıldaki zarar tablosu şöyle:

2019: 1,2 milyar TL

2020: 741 milyon TL

2021: 387 milyon TL

2022: 259 milyon TL

2023: 2,3 milyar TL

2024: 3,6 milyar TL