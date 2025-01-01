PTT özkaynakları tamamen yok edildi

Liyakati göz ardı eden görevlendirmeler, rekor zarar ve usulsüzlük gerekçesiyle eleştirilen PTT’deki kötü yönetimin yarattığı acı tablo, Sayıştay raporlarına yansıdı. Kurumun 2023 yılı mali hesaplarını mercek altına alan Sayıştay denetçileri, çok sayıda usulsüz uygulamayı açığa çıkardı. PTT’deki usulsüz ihaleler ve kamu zararına yol açan hatalı uygulamalar birer birer gözler önüne serildi.

Sayıştay, 2023 yılı mali denetimleri kapsamında PTT’nin mali hesaplarını inceledi. İncelemelerin ardından hazırlanan denetim raporu, “Bu kadarı da olmaz” dedirten usulsüzlükleri ortaya koydu.

PTT A.Ş. tarafından hisselerinin tamamına sahip olunan PTT PAL A.Ş’nin 2023 yılı sonu itibarıyla sermayesinin tamamını yitirdiği ve şirket kaynaklarının negatif bakiyeye düştüğü tespit edildi. 2018 yılında, “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek, özel güvenlik görevlisi yetiştirmek, atış poligonu tesis etmek ve bankaların ve kişilerin kıymetli evraklarını saklamak” amacıyla kurulan şirketin müşteri portföyünün çeşitlendirilemediği kaydedildi. Şirketin sürekli artan sabit maliyelerine karşın gelirlerinin yerinde saydığı ve ortaya dev bir faaliyet zararı çıktığı belirtildi.

Tamamına sahip olduğu PAL A.Ş’yi batıran PTT’nin zararının da 2,5 milyar TL’ye dayandığı belirlendi. Buna göre, 2021 yılında 387 milyon TL, 2022 yılında ise 259 milyon TL olan kurumun zararı 2023 yılında ise 2 milyar 388 milyon TL’ye fırladı. Sayıştay’ın PTT’ye yönelik tespitleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Şirketin özkaynaklarının tamamının eriyerek eksiye düştüğü öğrenildi. PTT’nin 2021 yılında 386,5 milyon TL, 2022 yılında 1,1 milyar TL olan özkaynakları, 2023 yılında tamamen eriyerek eksi 1,2 milyar TL’ye kadar düştü.