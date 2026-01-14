"PTT personeli aşırı iş yükü altında tükenmişliğe sürükleniyor"

BirGün\Ankara

İş bırakma eylemi yapan KESK’e bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası’nın (Haber-Sen) 2 Nolu Şube üyeleri Ankara’da Altındağ- Mamak PTT Posta Dağıtım Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Yaşar Polat’ın okuduğu açıklamada, PTT emekçilerinin her geçen gün daha ağır koşullar altında yaşamaya zorladığına vurgu yapılarak, “Özellikle PTT’de yaşanan sorunlar artık görmezden gelinemez bir noktaya ulaşmıştır. PTT’de yıllardır taşeron ve güvencesiz çalışma yaygın hâle getirilmiş, aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret, özlük ve iş güvencesi bakımından derin adaletsizlikler oluşmuştur. Taşeron emekçiler iş güvencesinden yoksun, ağır çalışma koşulları altında ve düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır” denildi.

TAŞERON EMEKÇİLERE DERHAL KADRO

“PTT’de iş yükü her geçen gün artmasına rağmen yeterli kadrolu personel alımı yapılmamakta, mevcut personel aşırı iş yükü altında tükenmişliğe sürüklenmektedir. Bu durum yalnızca çalışanları değil, kamu hizmetinin niteliğini de olumsuz etkilemektedir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şöyle devam etti:

“Açıkça ifade ediyoruz ki; saraylara, ranta ve faize değil; halka bütçe istiyoruz. Halktan toplanan vergilerin emekliye, emekçiye, kamu çalışanına, işsize ve yoksul halka dönmesini istiyoruz. Sosyal adaleti esas alan bir bütçe talep ediyoruz. Buradan yetkililere açık ve net çağrımızdır: PTT’de çalışan taşeron emekçilere derhal kadro verilmelidir. Güvencesiz çalışma biçimleri sona erdirilmeli, iş güvencesi temel hak olarak tanınmalıdır. Artan iş yükü dikkate alınarak yeterli sayıda kadrolu personel alımı yapılmalıdır. Emekli, kamu çalışanı ve asgari ücretlinin maaşları, gerçek enflasyon ve hayat pahalılığı esas alınarak kalıcı biçimde artırılmalıdır. Bütçe tercihleri halktan yana yapılmalıdır. İnsan onuruna yakışır bir yaşam lütuf değil, haktır. Emekçinin alın teri kutsaldır. Taleplerimizin karşılanması; çalışma barışının, toplumsal huzurun ve adaletin gereğidir. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz!”