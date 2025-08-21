PTT servetini satıyor

AKP döneminde çöküşe geçen ve 3 milyar lira borcu olan kamu iştiraklerinden PTT, servet değerindeki gayrimenkullerini satışa çıkardı. İstanbul, Ankara, Afyon ve Denizli olmak üzere 4 farklı ilde toplam 11 taşınmaz muhammen (en düşük) 1 milyar 781 milyon 295 bin TL bedelle ihaleye çıkartılacak. İhaleyle satışa sunulan toplam 289 bin 966 metrekarelik arsa 40 futbol sahasından daha büyük bir alana karşılık geliyor. Haber-Sen Genel Merkezi, PTT’nin milyarlık taşınmazlarını satışa çıkarması hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

PTT’nin son 6 yılda üst üste zarar ettiği ve bu zararın 8 milyar TL’yi aştığı aktarılan açıklamada, “Bu vahim tablo, PTT'nin öz sermayesini yıllar içerisinde tüketerek -1,2 milyar TL( eksi bir milyar iki yüz bin lira) seviyesine düşürmüştür. Öyle ki, kamu ve tüzel kişilere ait posta çeki hesaplarındaki paraların bir bölümü dahi kullanılmış durumdadır. Bu durum TBMM KİT Komisyonun da dillendirilmiş ve kayıtlara geçmiş bir durumdur. PTT, artık kendi ayakları üzerinde duramayan, kaynakları deyim yerinde ise yağmalanan bir kuruluşa dönüşmüştür” denildi.

YANDAŞLARA PEŞKEŞ

Gayrimenkul satışlarının gelecekten çalma olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Anayasa Mahkemesi PTT AŞ’nin sermayesinin tamamının halen hazineye bağlı olması dolayısıyla, PTT’nin bir kamu kurumu niteliğinde olduğu yönünde bir karar vermiştir. Madem PTT A.Ş halen bir kamu kurumudur, öyleyse bütün taşınmazları kamuya ait olmalıdır. Kurumun, gayrimenkullerini satmaya çalışması, yönetimin kurumda her şeyi yutan mali bir ‘kara delik’ açtığının göstergesidir. Kent merkezlerinde bulunan bu arsaların satışı, borç kapatma değil, kamu malının yandaşlara peşkeş çekilmesidir”

Son olarak, “PTT çökmedi, çökertildi” denilen açıklamada, “PTT’nin bugün bu içler acısı halde olmasının en önemli sebebi liyakatsiz ve siyasi kadrolaşmadır. Bir diğer önemli nedeni ise yargıdan, denetimden hızla kaçırılmasıdır. Önce A.Ş yapılarak kamu hukukundan ayrılma yoluna gidildi. Ucuz emek sömürüsü beraberinde zayıf sosyal güvenceli sözleşmeli personel istihdamı ile devam eden süreçten sonra Varlık Fonu'na devredilerek, tamamen gözlerden kaçırıldı. Gelinen noktada 184 yıllık tarihe kök salmış güzide kurum, ne yazık ki günden güne eriyip küçülmektedir” ifadelerine yer verildi.

BORÇ BATAĞINDA

PTT’nin son 6 yıldaki zararı şu şekilde (TL):

• 2019: 1,2 milyar

• 2020: 741 milyon

• 2021: 387 milyon

• 2022: 259 milyon

• 2023: 2,3 milyar

• 2024: 3,6 milyar