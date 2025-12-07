PTT varlıkları Fon’da yok oldu

Liyakati göz ardı eden görevlendirmeler, rekor zarar ve usulsüzlük iddialarının merkezinde yer alan PTT’deki kötü yönetimin yarattığı acı tablo, mali verilere yansıdı.

Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra mali dengesi bozulan kurumun toplam zararı, 2024 yılının sonunda astronomik boyutlara ulaştı.

PTT hisselerinin bir bölümü, 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2018'de 216 milyon TL kâr açıklayan kurum, 2019 yılı itibarıyla düzenli olarak zarara imza attı.

TOPLAM ZARAR 3,6 MİLYAR TL

Kritik kamu işletmelerinden PTT’nin içinde bulunduğu ekonomik batak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Kamu İşletmeleri Raporu ile gözler önüne serildi. Türkiye Varlık Fonu’nun kamu işletmeleri için tehdit oluşturduğu iddialarının haklılığını ortaya koyan verilere göre, 2024 yılının sonunda PTT, toplam 3 milyar 613 milyon TL zarar etti. PTT’nin 2024 yılında imza attığı zararın, 2023 yılında gerçekleşen zarara oranla yüzde 51 arttığı belirtildi.

KURUM TEPETAKLAK

Türkiye Varlık Fonu’na devrinden önce 216 milyon TL kâr açıklayan kurumun kâr-zarar tablosunda yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekti.

Türkiye Varlık Fonu’na devirden yalnızca bir yıl sonra, 2019 yılında 1 milyar 218 milyon TL zarar eden PTT’nin imza attığı zararlar, 2020-2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2020: 741 milyon TL

2021: 387 milyon TL

2022: 259 milyon TL

2023: 2 milyar 388 milyon TL

2024: 3 milyar 613 milyon TL

ESKİ İBB BÜROKRATI

PTT’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı eski bir İBB bürokratı yapıyor. İBB’nin AKP’li yıllarını kapsayan 2011-2019 döneminde İBB Kültür A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan, 2020 yılında ise PTT iştirakinin yönetim kuruluna getirilen Mükremin Kara, Nisan 2021 itibarıyla PTT Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturuyor.