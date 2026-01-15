PTT’de Kod-25 zulmüne karşı direniş: Nilüfer de şalter indi!

PTT bünyesinde taşeron olarak görev yapan PTT-Sen üyesi işçiler, bugün sabah saat 08.00 itibarıyla Nilüfer Başmüdürlüğü önünde toplanarak iş bıraktı. Hiçbir somut delil olmaksızın, "yüz kızartıcı suç" işledikleri iddiasıyla işten çıkarılan üç işçi için başlatılan eylemde, kargo dağıtım araçları çalıştırılmadı. İşçiler, hukuksuz karar geri çekilene kadar direnişi sürdürmekte kararlı.

TAZMİNATSIZ TASFİYE OPERASYONU

İşten çıkarılan işçilerin 9, 15 ve 18 yıllık kıdeme sahip olması, saldırının asıl amacını gözler önüne seriyor. İşçiler ve sendika temsilcileri, bu kararın PTT’de hayata geçirilmek istenen "parça başı" çalışma sistemi öncesi kıdemli işçileri tazminatsız şekilde tasfiye etme hamlesi olduğunu vurguluyor. Kod-25/2 ile işten atılan işçiler, sadece işlerini değil, yılların emeği olan kıdem tazminatlarını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

İNSANLIK DIŞI ÇALIŞMA KOŞULLARI VE MOBBİNG

Direniş alanında yapılan açıklamalarda, kurumdaki baskı ve sayı dayatmalarına da dikkat çekildi. Yaklaşık iki ay önce, yoğun çalışma temposu ve sayı baskısı nedeniyle bir işçinin yaptığı kazada 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. İşçiler, "Can güvenliğimizin olmadığı, mobbingin sistematikleştiği bu kurumda şimdi de hırsızlık damgasıyla sokağa atılmak isteniyoruz. Bu lekeyi kabul etmiyoruz," ifadelerini kullandı.

HUKUK YETERSİZ KALINCA DİRENİŞ BAŞLADI

PTT-Sen avukatlarının yaptığı açıklamaya göre, işçilerin işe iade davasını kazanma ihtimali kesin olsa da Türkiye’deki iş hukukunun yavaş işlemesi işçileri mağdur ediyor. Avukatlar, "Müşteri beyanları ve kayıtlar ortadayken yapılan bu işlem tamamen hukuksuzdur. İşçiler haklarını meşru ve fiili bir yöntemle, direnişle savunuyorlar," dedi