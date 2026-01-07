"PTT’de yandaş olma dışında baz alınan bir kriter var mı?"
PTT çalışanları, PTT Genel Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasında, “Atamaların neredeyse tamamı yandaş sendika yönetici ve üyelerinden oluşmaktadır. Bu atamalar PTT’de liyakat ilkesinin fiilen askıya alındığı anlamına gelmektedir” dedi.
BirGün\Ankara
İçerisinde KESK Haber-Sen, Bağımsız Haber- Sen ile NET Haber-Sen’in yer aldığı Basın Yayın ve Posta Çalışanları Platformu PTT Genel Müdürlüğü önünde eylem ve basın açıklaması düzenledi.
Yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), yalnızca bir hizmet kurumu değil; aynı zamanda devlet geleneğinin, kamu ahlakının ve kurumsal hafızanın taşıyıcısıdır. Ne var ki son dönemde PTT bünyesinde gerçekleştirilen bölge müdürlüğü yapılandırması ve üst düzey yönetici atamaları, bu köklü mirasın ciddi biçimde zedelendiğini göstermektedir. Kamuoyuna yansıyan bu atamalar; liyakat, kariyer, mesleki yeterlilik ve objektif değerlendirme ilkelerinden uzaktır” denildi.
LİYAKAT İLKESİ FİİLEN ASKIYA ALINDI
“Atamaların neredeyse tamamı yandaş sendika yönetici ve üyelerinden oluşmaktadır. Bu atamalar PTT’de liyakat ilkesinin fiilen askıya alındığı anlamına gelmektedir” denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
“PTT gelirinin tamamı hazineye ait bir kamu kurumudur. Hiçbir sendikanın, grubun ya da yapının kadrolaşma alanı değildir. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Bu atamalara imza atanlar, hukuku eğip bükerek kendi anlayışını ‘hukuk’ diye dayatanlar, her türlü usulsüzlüğe göz yumanlar, eninde sonunda evrensel hukuk ilkelerine göre hesap verecektir. Kamuoyu ve PTT Emekçileri bilsinler ki; PTT’nin içinde bulunduğu durumu yaratanlar, bu sorunlara çözüm üretemezler! Bu anlayış değişmeden, hiç bir sorun çözülemez, aksine katlanarak büyüyecek ve içinden çıkılmaz bir hale gelecektir! Usulsüzlüklerin hesabı sorulmadan mali yapı düzelmez. Liyakat ilkesi sağlanmadan idari yapı düzelmez. Terkedilen kamu anlayışı yeniden tesis edilmeden, PTT A.Ş ancak günübirlik çözümler ile idare edilir. Bizler yaşanan süreci adım adım takip ediyoruz. Her türlü mücadeleyi her mecrada vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın!”
"PTT NASIL BATIRILDI?"
Açıklamada “Muktedirlere soruyoruz” denilerek şu sorular da sıralandı:
- PTT A.Ş’nin zarar üstüne zarar eden bozuk mali yapısının sebebi nedir?
- PTT bu duruma nasıl gelmiştir? Daha doğrusu bu hale nasıl getirilmiştir? Sorumluları kimlerdir? Bu sorumlular hakkında başlatılmış, sonuçlandırılmış bir inceleme var mıdır?
- OECD ülkelerinin ve AB ülkelerinin içerisinde nüfusa oranla en az çalışan ile hizmet verdiği halde zarar etmesinin nedeni nedir?
- Pandemi dönemi bütün lojistik şirketleri küresel anlamda büyürken, kar ederken, ülkemizde PTT A.Ş nasıl zarar ettirilmiştir?
- PTT A.Ş’nin Sayıştay Raporlarına ve TBMM KİT Komisyonu Tutanakları’na yansıyan milyar dolarlık usulsüzlüklerin sorumlularından neden hesap sorulmamıştır?
- Ortaya çıkan bu mali enkazı temizlemek ve bozulan idari yapıyı düzeltmek için bulunan çözüm, günü kurtaracak peki ya geleceği kurtaracak mı?
- Kapalı kapılar arkasında yapılan koltuk pazarlıkları sonucu yapılan liyakatsiz atamaların, bol keseden verilen kadro unvanlarının evrensel hukukta yeri var mıdır?
- Yandaş olma dışında baz alınan bir kriter var mıdır?
- Yapılan atamaların çoğunda önceki dönemde başmüdür veya başmüdür yardımcısı olan kimseler yine görev almıştır. Yapılandırma öncesi Başmüdür, Başmüdür yardımcısı olan kimseler, bölge müdürü olunca hangi sorunu, nasıl çözecektir? Madem bu sorunları çözecek yeteneğe haizler, yapılandırma öncesi neden bu yeteneklerini kullanmamışlardır?”