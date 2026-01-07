"PTT’de yandaş olma dışında baz alınan bir kriter var mı?"

BirGün\Ankara

İçerisinde KESK Haber-Sen, Bağımsız Haber- Sen ile NET Haber-Sen’in yer aldığı Basın Yayın ve Posta Çalışanları Platformu PTT Genel Müdürlüğü önünde eylem ve basın açıklaması düzenledi.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), yalnızca bir hizmet kurumu değil; aynı zamanda devlet geleneğinin, kamu ahlakının ve kurumsal hafızanın taşıyıcısıdır. Ne var ki son dönemde PTT bünyesinde gerçekleştirilen bölge müdürlüğü yapılandırması ve üst düzey yönetici atamaları, bu köklü mirasın ciddi biçimde zedelendiğini göstermektedir. Kamuoyuna yansıyan bu atamalar; liyakat, kariyer, mesleki yeterlilik ve objektif değerlendirme ilkelerinden uzaktır” denildi.

LİYAKAT İLKESİ FİİLEN ASKIYA ALINDI

“Atamaların neredeyse tamamı yandaş sendika yönetici ve üyelerinden oluşmaktadır. Bu atamalar PTT’de liyakat ilkesinin fiilen askıya alındığı anlamına gelmektedir” denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“PTT gelirinin tamamı hazineye ait bir kamu kurumudur. Hiçbir sendikanın, grubun ya da yapının kadrolaşma alanı değildir. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Bu atamalara imza atanlar, hukuku eğip bükerek kendi anlayışını ‘hukuk’ diye dayatanlar, her türlü usulsüzlüğe göz yumanlar, eninde sonunda evrensel hukuk ilkelerine göre hesap verecektir. Kamuoyu ve PTT Emekçileri bilsinler ki; PTT’nin içinde bulunduğu durumu yaratanlar, bu sorunlara çözüm üretemezler! Bu anlayış değişmeden, hiç bir sorun çözülemez, aksine katlanarak büyüyecek ve içinden çıkılmaz bir hale gelecektir! Usulsüzlüklerin hesabı sorulmadan mali yapı düzelmez. Liyakat ilkesi sağlanmadan idari yapı düzelmez. Terkedilen kamu anlayışı yeniden tesis edilmeden, PTT A.Ş ancak günübirlik çözümler ile idare edilir. Bizler yaşanan süreci adım adım takip ediyoruz. Her türlü mücadeleyi her mecrada vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın!”

"PTT NASIL BATIRILDI?"

Açıklamada “Muktedirlere soruyoruz” denilerek şu sorular da sıralandı: