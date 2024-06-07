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PTT’den kargo ücretlerine yüzde 40’a varan zam

PTT kargo ücretlerine kısa süre önce yüzde 40’a varan bir zam daha yaptı.

Ekonomi
  • 07.06.2024 15:55
  • Giriş: 07.06.2024 15:55
  • Güncelleme: 07.06.2024 16:01
PTT’den kargo ücretlerine yüzde 40’a varan zam
Fotoğraf: DepoPhotos

HABER MERKEZİ

PTT kargo ücretlerine yine zam yaptı. Şubat ayında yapılan yüzde 55’lik zamdan sonra kısa süre önce yüzde 40’a varan bir zam daha yapıldığı anlaşıldı. 

Öte yandan PTT 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmişti. TVF’ye devredildiğinde 641 milyon lira kâr eden PTT, TVF’ye devredildikten sonra, her yıl zarar etti. 

2018-2022 yılları arasındaki 5 yılda toplam zararı 2,5 milyar TL’yi bulan PTT’nin milyonlarca lira faiz ödediği de ifade edilmişti.

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