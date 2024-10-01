PTT’nin araçlarıyla halı saha maçına gittiler

Kocaeli’de hafta sonu PTT’nin birimler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Seka Park’ta bulunan bir halı sahada düzenlenen turnuvaya personel dağıtım araçlarıyla geldi. İlçelerden gelen personelin kuruma ait araçları kullanması yurttaşların tepkisini çekti. Araçları tek tek sayan yurttaşlar, "Kocaeli değil, tüm Türkiye duysun" diyerek duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler de olaya tepkisini dile getirdi.

PTT Kocaeli Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “Başmüdürlüğümüz personelinin kendi aralarında organize etmiş oldukları halı saha maçına şirketimiz dağıtım araçlarını kullanarak ulaşım sağlamalarına yönelik internet ve sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülere istinaden söz konusu olayın araştırılması amacıyla Gene Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş olup yaşanılan olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”