PTT’ye Diyanet’ten 27 milyon TL’lik ihale

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Kargo Taşımacılığı Hizmet Alım İşi” ihalesi düzenledi. Başkanlık, ihale kapsamında alacağı hizmet için 33 milyon 15 bin 257 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardı.

Dev bütçesinden yaptığı harcamalar nedeniyle tepki çeken Diyanet’in 18 Kasım’da gerçekleştirdiği ihaleye iki şirket teklif sundu. İhale komisyonu, tekliflerden birini geçersiz sayarak ihaledeki teklif sayısını bire düşürdü.

SÖZLEŞME 29,9 MİLYON TL

İhaledeki tek geçerli teklifin, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne (PTT) ait olduğu öğrenildi. Şirketin ihaleye sunduğu 29 milyon 974 bin 412 TL’lik teklifi uygun bulan ihale komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 12 Aralık’ta sözleşme imzaladı. Başkanlığın 29,9 milyon TL’ye alacağı hizmet kapsamında evrak, zarf, dosya, dergi, kitap ve koli gibi mal ve malzemelerin yurtiçi adreslerine gönderileceği belirtildi. Başkanlık, yüklenicinin dağıtımın yanı sıra yükleme, taşıma ve boşaltma işlerini de üstlenmesini talep etti.

PTT BATAKTA

AKP döneminde İBB’de bürokrat olarak görev yapan, belediyenin CHP’ye geçmesi ile PTT’ye yerleştirilen Mükremin Kara’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu PTT, batağa saplandı. Varlık Fonu’na devrin ardından sürekli zarar eden PTT’nin toplam zararının 3,6 milyar TL’ye ulaştığı belirlendi.

PTT, Türkiye Varlık Fonu’na devirden yalnızca bir yıl sonra, 2019 yılında 1 milyar 218 milyon TL zarar etti. PTT’nin imza attığı zararlar, 2020-2024 döneminde yıllara göre şöyle:

• 2020: 741 milyon TL

• 2021: 387 milyon TL

• 2022: 259 milyon TL

• 2023: 2 milyar 388 milyon TL

• 2024: 3 milyar 613 milyon TL