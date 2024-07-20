PTT’ye kesilen cezalar personele mi yansıyor?

Emek Servisi

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, PTT’nin özel bankalarla yaptığı anlaşmalar sonucu ödediği cezaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu. Karaca PTT Genel Müdürlüğü tarafından 30 Mayıs’ta başmüdürlüklere gönderilen yazıyı paylaştı.

Yazıda ‘bankaya taahhüt verildiği ve bu taahhüttün karşılanmaması nedeniyle 2019-2024 yılları arasındaki 1 milyon 222 bin 502 adet banka kartı dağıtımı için 24 milyon 455 bin 756 ceza kesildiği aktarıldı. Karaca Bakan’a diğer banka sözleşmelerini ve toplam borç miktarını sordu. Karaca’nın sorduğu sorular şöyle:

• PTT’nin kaç banka ile kart dağıtım anlaşması bulunmaktadır? Bu bankalar hangileridir?

• PTT’nin bankalar ya da başkaca özel kuruluşlarla yaptığı anlaşmalar neticesinde doğan toplam SLA cezası borcu ne kadardır?

• Bu borçlardan ne kadarı ilgili personele rücu edilmiştir?