Puan kaybı sonrası zirve: Saran-Tedesco görüşmesi

Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve sahaya yansıyan temposuz oyun, yönetimi harekete geçirdi.

Sarı-lacivertli ekibin son iki maçta 4 puan bırakmasının ardından Başkan Sadettin Saran’ın sürece doğrudan müdahil olduğu öğrenildi. Saran’ın, teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yapacağı ileri sürüldü.

Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Fenerbahçe’de, kaçan liderlik fırsatı moralleri bozdu. Üst üste gelen puan kayıpları sonrası yönetim, takımın oyun gücündeki düşüşün ve sahadaki etkisizliğin nedenlerini masaya yatırma kararı aldı.

KRİTİK BULUŞMA

Milliyet’te yer alan habere göre, Başkan Sadettin Saran ile Domenico Tedesco arasında kısa süre içinde kritik bir zirve gerçekleşecek.

Bu görüşmede, son haftalarda kaybolan dinamizm ve üretkenliğin nedenlerinin detaylı biçimde ele alınacağı belirtiliyor. Saran’ın, galibiyet serisi yakalandığı dönemdeki etkili oyunun neden sürdürülemediğini İtalyan teknik adama doğrudan soracağı ifade ediliyor.

Öte yandan Tedesco’nun da Başakşehir maçının ardından teknik ekibiyle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yaptığı, takımın saha içi performansını tüm yönleriyle mercek altına aldığı aktarıldı.