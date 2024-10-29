Puff Diddy hakkında iki yeni dava

Hip-hop dünyasının önde gelen isimlerinden ABD'li sanatçı Sean "Diddy" Combs'a cinsel saldırı suçlamasıyla iki yeni dava açıldı.

Hakkında cinsel saldırı, taciz ve şantaj gibi suçlamalarla birçok dava açılan 'Puff Daddy' adıyla da bilinen ABD'li rapçi Sean Combs'a ilişkin davalara yenileri eklendi.

Combs hakkında New York'ta açılan her iki davada da, iddia edilen cinsel saldırıların gerçekleştiği sırada mağdurların reşit olmayan erkekler olduğu belirtildi.

Combs'un avukatları, "Kendisi hiçbir zaman erkek veya kadın, yetişkin veya küçük, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadı ve insan ticareti yapmadı" açıklamasını yaptı.

DİDDY HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.